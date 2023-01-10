ردًا على هجمات كييف.. ضربة صاروخية روسية تقصف سوقًا في أوكرانيا

2023/01/10 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا إن ضربة صاروخية روسية استهدفت سوقًا في قرية شيفتشينكو، الاثنين، على بعد حوالي 25 ميلًا من خط الجبهة، ويقول مسؤولون محليون إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء هذه الهجمات.

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