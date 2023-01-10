2023/01/10 | 19:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCuNkyd6alk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لشباب "رابرين" إلى أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لشباب "رابرين" إلى أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).