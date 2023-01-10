تعرف على الوظائف الأكثر طلبا في كندا لسنة 2023

2023/01/10 | 19:28 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارکت شركة التوظيف Randstad Canada مؤخرا قائمة بالوظائف الأكثر طلبا لعام 2023 وهناك مجموعة متنوعة من القطاعات تبحث حاليا عن موظفين جدد.وفقا لـ Randstad، تختلف بعض الوظائف الأكثر طلبا في الوقت الحالي عما شوهد على مدار السنوات القليلة الماضية.ومن بعض المهن التي تشهد أعلى طلب في كندا لعام 2023، هناك صناعة الخدمات والتكنولوجيا […]

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