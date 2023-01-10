رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الأردني في مطار بغداد الدولي

2023/01/10 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي.

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