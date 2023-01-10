كهرباء بلد تنفذ حملة لرفع التجاوزات شملت 700 منزل

2023/01/10 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير كهرباء وصيانة قضاء بلد حسن مثنى، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة لرفع التجاوزات على الشبكة شملت 700 منزل.

وقال مثنى للوكالة الرسمية إن “دائرة قطاع توزيع كهرباء بلد، بدأت بحملة لرفع تجاوزات على الشبكة الكهربائية بمناطق متفرقة من مركز المدينة، حيث تم قطع تجاوزات في أحياء الكابينات والعطارين والحسين الثالثة والطاقة بمجموع حوالي 600-700 تجاوز وتم نصب مقاييس للمتجاوزين بعد إجراء معاملات إيصال التيار الكهربائي”.وأضاف، أنه “كذلك يقوم قطاع توزيع كهرباء بلد بنصب محولات عدد 20 مع الأعمدة والأسلاك المجهزة لها في مناطق متفرقة في مركز القضاء إضافة الى عزيز بلد وسيد غريب ومحطة بلد والمناطق الأخرى في الرواشد التابعة الى مركز صيانة بلد”.وتابع أنه “كذلك يقوم قطاع توزيع كهرباء بلد بتدعيم الشبكة الكهربائية عبر تبديل أعمدة 70 عامودا من المنطقة الممتدة من علوة الفرات الى مركز المدينة قرب سوق المخضر باب الخان حالياً، بالإضافة الى عمليات الصيانة والبرمجة التي يقوم بها القطاع على مستوى الصيانة سواء في بلد والضلوعية ويثرب والإسحاقي والنهرين والحاتمية”.

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