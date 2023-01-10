اعتداء جنسي بملهى ليلي.. اتهام مشين لنجم سان جرمان وبرشلونة

2023/01/10 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت محكمة إسبانية تحقيقا في مزاعم اعتداء مدافع منتخب البرازيل السابق داني ألفيش جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة الشهر الماضي.

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