2023/01/10 | 19:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أوصى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 01/10/2023، برئاسة محمد شياع...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوصي بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي أولاً على المسلة.

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