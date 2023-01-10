خليجي البصرة: انطلاق مباراة المنتخب القطري ونظيره البحريني

2023/01/10 | 19:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 انطلاق مباراة المنتخب القطري ونظيره البحريني...

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