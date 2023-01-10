2023/01/10 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن الغاء مديريات نفط جنوب ووسط وشمال التابعة الى المديرية العامة لشرطة الطاقة.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تقرر الغاء مديريات نفط جنوب ووسط وشمال التابعة الى المديرية العامة لشرطة الطاقة وتحويلها الى الوية".الوثيقة ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الداخلية تلغي عددا من مديريات شرطة الطاقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الداخلية تلغي عددا من مديريات شرطة الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).