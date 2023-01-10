العامري: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب

2023/01/10 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب، على حد تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن العامري "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الأهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس".

ودعا العامري "الشركات الفرنسية الى الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والاستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق"، مبيناً ان "الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفي ما يخص إرتفاع سعر الدولار، أشار العامري إلى أن "العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي"، موضحاً أن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم".

وبحسب البيان اكد شوفالييه أن "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد"، مشيراً الى أن "الشركات الفرنسية ترحب بزيادة عملها بالعراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".

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