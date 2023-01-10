انطلاق مباراة المنتخب البحريني مع نظيره القطري

2023/01/10 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلق مباراة المنتخب البحريني مع نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب الميناء الأولمبي في محافظة البصرة، ضمن منافسات خليجي 25.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي 1-0 ضمن المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25 بالبصرة.

وبهذه الخسارة ودع المنتخب الإماراتي بطولة خليجي 25.

وكان الفريق الإماراتي قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره البحريني بهدفين لواحد، فيما خسر الفريق الكويتي أمام شقيقه القطري بهدفين نظيفين.

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