2023/01/10 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wOYWZBdOL8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المدن الصناعية.. ازدواجية في الرؤى والتنفيذ في دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المدن الصناعية.. ازدواجية في الرؤى والتنفيذ في دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).