مدرب الإمارات: أتحمل خسارة الفريق أمام الكويت

2023/01/10 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب مدربُ منتخب الإمارات، اروابارينا، في المؤتمر الصحفيّ الذي لحق مباراة فريقه أمام منتخبِ الكويت والتي خسرها بهدف من دون رد، عن أسفه بعد تلقي فريقه الخسارة الثانية على التوالي في بطولةِ خليجي زين ٢٥ التي تستضيفها مدينة البصرة.وقالَ: المباراة تكتيكيةٌ بحتة، والمنتخب الكويتيّ كان أفضل في الكرةِ بالشوط الأول، استعدنا توازننا […]

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