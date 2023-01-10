وفاة 17 شخصًا في الجزائر بسبب استنشاق غاز

2023/01/10 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي 17 شخصًا في 3 ولايات جزائرية نتيجة استنشاق غاز "عديم اللون والرائحة" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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