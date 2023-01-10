تعرف على تفاصيل لقاح السرطان “الثوري”؟

2023/01/10 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور باحثون من مستشفى بريغهام الأميركي طريقة ثورية لعلاج السرطان يمكن أن تحارب الأورام والخلايا السرطانية في الدماغ وتمنح مناعة طويلة الأمد تجاهها.

ويقول الباحثون، إن هذه الطريقة تعد بالقضاء على الأورام وتدريب جهاز المناعة على منع تكرار الإصابة بالسرطان.

الباحثون في مستشفى بريغام في بوسطن بالولايات المتحدة، يعكفون على تطوير طريقة جديدة تعدُ بالقضاءِ على الأورامِ السرطانيةِ بالدماغ، من خلال اختبار نهج حديث يمكن أن يمهد لعلاج ثوري للسرطان كما يقولون.

وقد عمد الباحثون إلى استخدام الخلايا السرطانية الحية لمهاجمة الورم الدماغي ومنع انتشاره، من خلال تعديل الخلايا السرطانية وتحويلها للقاحات تطلق مواد بيوكيميائية، تحث نفسها على الانتحار، كما أنها تتيح لجهاز المناعة التعرف إليها وتدميرها تلقائيا.

وحول الموضوع، قال استشاري طب الأورام، مهند دياب، لسكاي نيوز عربية: ” كوفيد 19 فتح لنا آفاقا جديدة للعلاج، وخاصة علاجات السرطان”.

وأضاف: “الطريقة الجديدة هي ببساطة رسالة يحملها “الرسول” للخلايا لتعطي معلومات عن السرطان، ولأول مرة نستطيع تحميل “الرسول” برسالة مفادها الأمر بالقتل الذاتي، لقتل الخلايا السرطانية”.

تقرير الباحثين الأميركيين الذي نشرته مجلة “ساينس ترانسليشينال ميديسين” أشار إلى تطبيق التجربة على فئران مصابة بنوع من الأورام الدماغية الصعبة والخطرة التي تهاجم الأنسجة العصبية وتتمدد فيها.

وقد استخدم العلماء تقنية “كريسبر – كاس 9” للتحرير الجيني لإعادة كتابة الكود الجيني للخلايا السرطانية المأخوذة من الفئران.

وحقنوا الخلايا المعدلة وراثيا داخل فئران مصابة بسرطان الدماغ، ووجدوا في نتائج التجربة هذه أن تلك الخلايا، بدأت في إطلاق مادة كيميائية أدت بالنهاية لتدميرها بشكل ذاتي وكلي.

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