الداخلية تنشئ منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام

2023/01/10 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام.وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الداخلية اعلنت إنشاء منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الاعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن اساءة للذوق العام".وأضاف أن "المنصة ستكون للإبلاغ أيضا عن المحتوى الذي يحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".للإطلاع على المنصة أضغط هنا:

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