مسؤول أميركي يكشف للحرة موقع تدريب الأوكرانيين على

2023/01/10 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤول عسكري أميركي قناة الحرة بالمكان الذي سيتدريب عسكريون أوكرانيون فيه على منظومة "باتريوت" الدفاعية التي أعلنت واشنطن في أواخر ديسمبر تزويد أوكرانيا بها

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