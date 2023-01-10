2023/01/10 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..استمرار أعمال الادامة و الزراعة في بلدية الشعب المركز الخبري الوطني.

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