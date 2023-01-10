2023/01/10 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء منصة الكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إنه “تم إنشاء منصة الكترونية خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق منصة الكترونية للأبلاغ عن المحتويات المسيئة للذرق العام المركز الخبري الوطني.

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