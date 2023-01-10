محافظ ذي قار يزف نبًأ سارًا للمحاضرين والإداريين وعقود المؤسسات البلدية

2023/01/10 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الثلاثاء، عن استلام كتب استحداث الدرجات الوظيفية للمحاضرين والإداريين و عقود المؤسسات البلدية.وقال هادي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إنه “بعد المتابعة المستمرة مع دائرة الموازنة في وزارة المالية استلمنا وبشكل رسمي كتب وزارة المالية الى محافظة ذي قار والتي تتضمن استحداث الدرجات […]

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