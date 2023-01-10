2023/01/10 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تشاطر الدوحة الأحزان بوفاة نائب رئيس إتحاد الكرة سعود المهندي صانع الإنجاز الآسيوي فييرا متيّم بالعراق وبلاسخارت تشجّع المنتخب الوطني بغداد – قصي منذر البصرة – الزمان شاطرت بغداد ،الدوحة احزانها بوفاة نائب رئيس الاتحادين القطري والاسيوي سعود المهندي الذي وفاه الاجل بعد صراع طويل مع المرض.وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان […]

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