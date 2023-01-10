2023/01/10 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القلق يزداد لدى الشارع عقب تجاوز بيع الدولار الحد المعقول المركزي يتعهد بإعادة أسعار الصرف إلى 1470 خلال أسبوعين بغداد – ندى شوكت تعهد البنك المركزي العراقي ،باعادة صرف اسعار العملة الى وضعها السابق 1470 خلال اسبوعين من الان.وارتفع منسوب القلق لدى الشارع مجددا، بعد قفزة اسعار صرف العملة امام الدينار المحلي ،وسط مخاوف […]

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