2023/01/10 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسعودي: تخفيض مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج السعودية تنظّم الحج هذا العام بلا قيود على عدد ضيوف الرحمن بغداد – ابتهال العربي أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن تخفيض مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج من قبل الجانب السعودي.وذكر بيان أمس أن (رئيس الهيئة سامي المسعودي زار المملكة العربية السعودية وبعد المداولة مع […]

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