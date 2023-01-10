شاهد- تصدر المجموعة الثانية.. منتخب البحرين يهزم نظيره القطري في

2023/01/10 | 21:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب المنتخب البحريني تأخره بهدف نظيف لفوز بنتيجة 2-1 على قطر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بمحافظة البصرة العراقية.

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