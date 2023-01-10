2023/01/10 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UUPzfze40ys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي يتحدث عن فرع بمصرف الرافدين اشبه بسجن الرضوانية في عهد صدام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي يتحدث عن فرع بمصرف الرافدين اشبه بسجن الرضوانية في عهد صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).