البحرين تتغلب على قطر في خليجي 25

2023/01/10 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب المنتخب البحريني على نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدفٍ واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الميناء الأولمبي في محافظة البصرة، ضمن منافسات خليجي 25.

وهذا هو الانتصار الثاني للبحرين بعد التغلب على المنتخب الإماراتي بهدفين لواحد.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي 1-0 ضمن المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25 بالبصرة.

وبهذه الخسارة ودع المنتخب الإماراتي بطولة خليجي 25.

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