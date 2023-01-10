الإعلام والاتصالات: استهلاك أكثر من 8 تيرا بايت من الإنترنت خلال مباراة العراق والسعودية

2023/01/10 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، استهلاك أكثر من 8 تيرا بايت من الإنترنت خلال مباراة العراق والسعودية.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت رصد 151 ألف خط هاتف خلال مباراة العراقوالسعودية".

وأضاف أن "الهيئة رصدت أيضا استهلاك أكثر من 8 تيرا بايت من الإنترنت فضلا عن أكثر من مليون ومئتين وثلاث وتسعون ألف مكالمةخلال الساعات الممتدة بين الثالثة ظهرا والتاسعة مساءً في المدينة الرياضية".

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