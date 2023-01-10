إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع إنتاج النفط واستهلاك الوقود بأمريكا في 2023

2023/01/10 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموا أكبر في 2024.

وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام 550 ألف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023، مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام 400 ألف برميل يوميا إلى 12.81 مليون برميل يوميا في 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 20.44 مليون برميل يوميا في 2023، وأن يزيد 190 ألف برميل يوميا أخرى إلى 20.63 مليون برميل يوميا في 2024.

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