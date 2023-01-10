2023/01/10 | 21:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 192UaV-y6cY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية محافظة منكوبة.. هاشتاغ متداول في العراق احتجاجا على تراجع مستوى الخدمات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية محافظة منكوبة.. هاشتاغ متداول في العراق احتجاجا على تراجع مستوى الخدمات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).