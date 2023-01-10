المالية النيابية تبدد صحة الوصاية الدولية على البنك المركزي

2023/01/10 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، عدم وجود وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي العراقي بسبب صفقة القرن والفساد.

وقال كوجر في حوار اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا يوجد حديث عن وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي العراقي بسبب صفقة القرن والفساد وما شابه، كون العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأميركي وفق قضيتين الأولى اعتبار الدولار العملة الأجنبية الرئيسة الوحيدة التي يتم التعامل بها سواء كانت بيعاً أو شراءً والنقطة الثانية أنَّ أموال العراق تذهب إلى صندوق تنمية العراق الذي يحتوي على عائدات النفط”.

وأضاف كوجر، أن “الولايات المتحدة لن ترضى أن يأتي صندوق آخر أو بنك آخر ويضع يده على المركزي لأنها المستفيد الوحيد، كما أنَّ الولايات المتحدة تحتاج إلى سيولة ولديها أزمة ديون كبيرة جداً داخل أميركا وتحتاج بدون مقابل إلى أموال العراق الموضوعة لديها والتي لا تطلقها مباشرة”.

وكان المحلل السياسي حازم الباوي رأى في تصريح سابق لـ/المعلومة/، وجود ضرورة ملحة لقيام الجهات المسؤولة بمكاشفة الشعب بحقيقة الإجراءات الأميركية التي كانت وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.

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