الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد تعود إلى الواجهة في كندا

2023/01/10 | 22:11 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت الشرطة في كندا أكثر من 100 بندقية مطبوعة ثلاثية الأبعاد العام الماضي، حيث شهدت بعض الولايات القضائية زيادات كبيرة في هذا النوع من الأسلحة.في كالجاري، على سبيل المثال، صادرت الشرطة 17 مسدسًا مطبوعًا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2022، مقارنةً بمسدس واحد فقط في كل من عامي 2021 و 2020.قال بن […]

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