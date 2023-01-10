"خليجي 25": انتصار صعب للبحرين على قطر

2023/01/10 | 22:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب البحرين حصد لقب النسخة السابقة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

حقق منتخب البحرين فوزاً صعباً على نظيره القطري بهدفين لواحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الميناء بمدينة البصرة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بالعراق.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، مقابل 3 لقطر والكويت، فيما يقبع منتخب الإمارات في ذيل الترتيب من دون أي نقطة، في الوقت الذي سيلاقي فيه "العنابي" الإمارات في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الجمعة، فيما يواجه منتخب الكويت نظيره البحريني.

وقدم "العنابي" مواجهة جيدة نسبياً، من خلال التوازن في الجانب الهجومي والدفاعي، حيث تقدم أولاً في الدقيقة الرابعة والثلاثين عن طريق رأسية أحمد علاء الدين، لينهي الحصة الأولى بهدف دون رد.

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في الوقت الذي عانى فيه منتخب البحرين، بطل النسخة السابقة، قبل أن ينجح في تعديل النتيجة عن طريق هدف عكسي، أحرزه محمد وعد في شباك فريقه عند الدقيقة الـ72، بعد كرة عكسية من كميل الأسود، فيما احتسب حكم المواجهة ركلة جزاء للبحرين، سجل منها عبد الله يوسف الهدف الثاني، واضعاً منتخب بلاده على أعتاب المربع الذهبي.

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