2023/01/10 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qb_zQYmiTc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة الديوانية.. هل حان وقت انتشالها من الأزمات؟ في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة الديوانية.. هل حان وقت انتشالها من الأزمات؟ في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).