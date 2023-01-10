مودريتش يودع بيل: يا لها من مسيرة

2023/01/10 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بعث الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، رسالة وداع لزميله السابق، الويلزي غاريث بيل، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب مودريتش عبر حسابه على "إنستغرام": "زميلي في الفريق الذي شاركت معه معظم المواسم خلال مسيرتي..



يا لها من مسيرة يا صديقي! لقد كان من الرائع اللعب معك في ريال مدريد وتوتنهام، استمتع بحياتك".

وكان بيل أعلن أمس الاثنين اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو في سن الـ33.

وقاد بيل منتخب بلاده الى نهائيات كأس أوروبا مرتين عامي 2016 وذلك للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1958، كما أحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

ويملك بيل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وأفضل هداف في صفوفه.

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