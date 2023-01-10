ايران تقرر إعادة فتح سفارتها في الرياض بحلول موسم الحج - عاجل

2023/01/10 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

اعلن رئيس لجنة الامن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شاريار حيدري اليوم الثلاثاء، عن اقتراب طهران من انهاء الاستعدادات للاتفاق مع الجانب السعودي حول إعادة فتح سفارتي البلدين بعد اغلاق استمر لسنوات.

وقال حيدري من خلال وكالة ايران فرونت بيج بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الوساطة التي يقوم بها العراق الان بين الجانبين السعودي والإيراني، نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين الى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية، مؤكدا، ان طهران ترى في موسم الحج "فرصة إيجابية" لاعلان إعادة العلاقات بين الجانبين.

واكد حيدري، ان السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج القادم، موضحا "ان الجانبين الإيراني والسعودي وصلوا الى قناعة بضرورة التعاون وترك الخلافات جانبا لاشتراكهم في مسؤولية حفظ امن وتطوير المنطقة، بالإضافة الى الشراكة الإقليمية".

الحيدري أشاد بالوساطة التي قامت بها بغداد من خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحا "نشد على ايدي السلطات العراقية في جهود التوسط بين البلدين"، مشيرا الى الدور الرئيس الذي لعبته بغداد في تحقيق القفزة في تطوير علاقات البلدين، على حد وصفه.

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