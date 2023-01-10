السوداني يغرد بشأن زيارته إلى المانيا

2023/01/10 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بشأن زيارته إلى المانيا.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "سنزور ألمانيا الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس".

وأضاف السوداني "سنحرص من خلال الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية ومعالجة التغيرات المناخية".

وأوضح أنه "سيتم مناقشة استثمار الغاز وتعزيز تواجد الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق".

تحرير: أ خ

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