العراق يعلن تفعيل قانون الضمان الصحي لتحسين الواقع الطبي.. ما فرص نجاحه؟

2023/01/10 | 22:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من تردي الواقع الصحي وتأثيره في حياة العراقيين، أعلنت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إطلاق استمارة الضمان الصحي، في خطوة وصفت "بالمهمة" نحو تطبيق قانون الضمان الصحي.

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