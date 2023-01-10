مجلس الخدمة يصدر تنويها للمتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل

2023/01/10 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر مجلس الخدمة العامة الإتحادي، اليوم الثلاثاء، تنويها للمتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل.وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “سوف يتم إغلاق استماره التقديم من الساعة ١١ لغاية الساعة ١٢ في مساء هذ اليوم لغرض تحديثها.سوف يتضمن التحديث الجديد إضافة الإشعارات الخاصة بالملاحظات المسجلة من قبل لجنة […]

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