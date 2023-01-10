بعد انتهاء عطلته التشريعية.. متى يعاود البرلمان عقد جلساته؟

2023/01/10 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة عقد جلسات مجلس النواب العراقي.

وقال الحمامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مجلس النواب العراقي أنهى عطلته الدستورية التشريعية منذ يومين، وسوف يعاود عقد جلساته بفصل تشريعي جديد خلال الأسبوع المقبل، كأقصى احد”.

وبين أنه “حتى الساعة رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد عقد الجلسة المقبلة، التي ستكون هي بداية الفصل التشريعي، والدعوة لعودة عقد الجلسات ربما ستكون خلال اليومين المقبلين وستكون أولى جلسة بالفصل التشريعي الجديد بداية الأسبوع المقبل”.

وينتظر البرلمان مناقشة وإقرار عدة قوانين، أهمها موازنة 2023، التي يتوقع أن تل إلى البرلمان في غضون الشهر الثاني من هذا العام.

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