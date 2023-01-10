الاطار يدعو لتحرك عاجل حيال “احتياطات العراق” المالية في امريكا..3 نقاط ضعف

2023/01/10 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الثلاثاء، الى تحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في امريكا.

وقال عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “واشنطن تتحكم بطرق مختلفة في احتياطات العراق المالية وهي من تضغط حاليا على أسواق العملة وكانت سبب مباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 160 الف دينار لكل مئة دولار”.

وأضاف، أن “الوقت حان لتحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في أمريكا من خلال ضمان نقلها الى بنوك دول اخرى تكون اكثر امانا وتمنع اي تدخلات في السياسية المالية للبلاد”، لافتا الى ان “بقاء الاحتياطات في واشنطن تحمل في طياتها 3 نقاط ضعف ابرزها امكانية الاستحواذ عليها وهذا امر وارد بالاضافة الى خلق اشكاليات في السيولة وهذا ما يحصل الان بالاضافة الى انها تمثل اداة تسلب الاستقلالية الاقتصادي للبلاد وتعطي لواشنطن المزيد من اوراق التي تدعم اجندتها في بغداد”.

واشار الى ان “وضع الاقتصاد في امريكا حرج ودخولها في فترة كساد قاس امر وارد في اي لحظة ما يجعل تلك الاحتياطات في مرمى النيران ما يستدعي مواقف عاجلة تؤمن تلك الاحتياطات وتمنع اي مساس بها تحت اي ذريعة”.

ويملك العراق احتياطات مالية كبيرة في بنوك امريكية منذ سنوات طويلة بالاضافة الى ستندات خزينة تقدر بالمليارات من الدولار على اساس الاستثمار.

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