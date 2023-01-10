2023/01/10 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Qtg44w6qi4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبد ربه لـ"نفس عميق": الحلبوسي تنازل عن اللجنة المالية لدولة القانون لمنع العزم من رئاستها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبد ربه لـ"نفس عميق": الحلبوسي تنازل عن اللجنة المالية لدولة القانون لمنع العزم من رئاستها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).