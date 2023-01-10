2023/01/10 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tdgGpcR0yy8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. مهرجان سينمائي بدعم أميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. مهرجان سينمائي بدعم أميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).