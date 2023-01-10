2023/01/10 | 23:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4pIWfL9du7k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يقر الخطة الزراعية الشتوية بواقع 2.5 مليون دونم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يقر الخطة الزراعية الشتوية بواقع 2.5 مليون دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).