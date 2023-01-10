نائب عن الحكمة: الحلبوسي قد يخسر منصبه قريباً

2023/01/10 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب عن تيار الحكمة علي شداد، الثلاثاء، خسارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منصبه.

وقال شداد في تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي قد يخسر منصبه قريبا".

واضاف أن "ذلك في حال اذا بقى الحلبوسي على هذه الطريقة في مسألة المشاركة في اجتماعات ادارة الدولة".

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