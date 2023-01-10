تكليف مستشار مسعود بارزاني وكيلا لوزارة المالية

2023/01/10 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، بتكليف مسعود حيدر بمنصب وكيل وزارة المالية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "أوامر صدرت بتكليف مسعود حيدر، بمنصب وكيل وزارة المالية في الحكومة العراقية".

وحيدر هو مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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