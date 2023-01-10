الإطار التنسيقي: تحرك لإعفاء مدير البنك المركزي بسبب الدولار - عاجل

2023/01/10 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الثلاثاء، عن تحرك لإعفاء مدير البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، بعد تطورات سوق العملة مؤخرا.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أزمة صرف سعر الدولار مثيرة للقلق خاصة مع وصوله إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار ما يؤدي الى ضغط قوي على الأسواق ودفع الاسعار الى الاعلى ناهيك عن تأثيره على الطبقات الفقيرة والوسطى ما خلال خفض قيمة ما لديها من سيولة للعملة المحلية بسبب حمى الأسعار".

وأضاف، أن "هناك تحركا فعليا لإعفاء رئيس البنك المركزي العراقي بسب عدم النجاح في السيطرة على الموقف"، لافتا إلى أن "3 مرشحين لتولي المنصب حاليا وجميعهم من رحم البنك المركزي".

وأشار إلى أن "الإطار اعطى صلاحية للسوداني في اختياره مرشح لمنصب رئيس البنك المركزي"، لافتا ألى أن "التغيير ربما يحصل خلال فترة وجيزة".

وارتفعت أسعار صرف الدولار إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، على الرغم من التعهدات الحكومية للتحرك لإعادة الصرف إلى سعره الأصلي؛ 145 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: غ.



ف

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