2023/01/10 | 23:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان للسوداني: إنهاء وجود حزب "العمال الكردستاني" من مصلحة الأمن القومي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/10 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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