2023/01/10 | 23:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعث الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، رسالة وداع لزميله السابق، الويلزي غاريث بيل، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.وكتب مودريتش عبر حسابه على “إنستغرام”: “زميلي في الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مودريتش يوجه رسالة لبيل بعد اعتزاله كرة القدم المركز الخبري الوطني.

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