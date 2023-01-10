شاهد بالفيديو.. هل تمكن البنك المركزي من انهاء ارتفاع الدولار في العراق ؟

2023/01/10 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 35dbqpJNkJQ

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