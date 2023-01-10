بلينكن يشكر الإمارات على استضافة

2023/01/10 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، باجتماع مجموعات عمل منتدى النقب في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرا عن دعم الولايات المتحدة القوي لبناء الجسور وتوفير الفرص عبر المنطقة.

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